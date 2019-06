Praha pronajme reklamní plochy. Zájem má i firma, která dala před volbami slevu Pirátům

Nového provozovatele městského mobiliáře, tedy zastávek nebo informačních tabulí, bude magistrát vybírat v příštím roce. Podmínky celé soutěže zatím detailně známy nejsou. Jisté je, že Praha nabídne v soutěži plochy, které si už 25 let pronajímá francouzská společnost JCDecaux.

Ta se chce o smlouvu s městem ucházet nanovo. Před volbami ale poskytla Pirátům, kteří na pražském magistrátu tvoří koalici s uskupeními Spojené síly pro Prahu a Praha Sobě, slevu na některé reklamní plochy ve výši 60 až 75 procent.

„Myslím si, že slevy byly standardní, bylo to last minute,“ říká dnes zastupitel a člen Komise pro městský mobiliář Viktor Mahrik (Piráti) a na tomtéž trvá i mluvčí firmy JCDecaux Jiří Chvojka.

„Tak se jim podařilo koupit na poslední minutu a s velkou slevou. Ale je potřeba říct, že celkové objemy a objemy slev jsou naprosto standardní,“ podotýká. Firma už dříve uvedla, že slevy poskytla více politickým stranám včetně hnutí ANO; Piráti v květnu uvedli, že o slevu nežádali a pouze přistoupili na nabídku.

Zástupce Pirátů v komisi Mahrik také vloni jako jediný politik vystoupil spolu se šéfem české pobočky JCDecaux na konferenci o budoucnosti mobiliáře. „Mediálně to možná byla chyba, na druhou stranu jsem tam přišel říct nějaký politický názor,“ tvrdí Mahrik.

Firma JCDecaux se přitom nachází v Praze v potížích. Kvůli pronájmům v Praze 1 čelí obžalobě technický ředitel Tomáš Tenzer i sama společnost JCDecaux, Městský mobiliář. Obžalovaný manažer byl v minulých volbách na kandidátce Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL v městské části Praha-Vinoř.

„Jedná se o trestný čin zvýhodňování při veřejné zakázce,“ shrnula soudkyně a místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová. Podle mluvčího Chvojky jde o „účelovou věc, která nemá opodstatnění“.

Bude to transparentní, slibuje TOP 09

Koaliční TOP 09 možný střet zájmů vnímá. „Je to bohužel nešťastné, nicméně my se to snažíme nastavit tak, aby to bylo opravdu transparentní,“ řekl radní a předseda komise pro městský mobiliář Jan Chabr (TOP 09).

Opoziční ODS se vyjádřila ostřeji. „Pokud má někdo takto nadstandardní vztah, tak je evidentní, že bude někoho prosazovat. Pochybnost tam je a je relevantní,“ uvedl zastupitel Tomáš Portlík (ODS).

JCDecaux si může mobiliář odvézt

JCDecaux na základě smlouvy s městem z roku 1994 provozuje většinu přístřešků hromadné dopravy v metropoli. Minulé vedení magistrátu označilo smlouvu, která vyprší v roce 2021, za nevýhodnou a schválilo, že ji nebude prodlužovat, na což současné vedení navázalo. Jelikož firma mobiliář vlastní, bude si jej moci po skončení smlouvy odvézt. Město proto musí do té doby vyřešit nové přístřešky MHD.

Smlouva s JCDecaux z roku 1994 se v minulosti dočkala kritiky, podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy Praha z příjmů z reklamních plochy na mobiliáři dostává zpět mnohonásobně méně, než je běžné v jiných městech, a město mohlo za dobu trvání smlouvy přijít až o miliardu korun.

Praha připravuje sjednocení městského mobiliáře. Odpadkové koše, lavičky nebo zastávky by pak měly být všechny v jednotném vzhledu a designu. Záměr ale komplikuje smlouva s firmou JCDecaux, která od roku 1994 stávající městský mobiliář vlastní a spravuje. #Praha pic.twitter.com/OOU9CEfuqU — ČT Praha a st. Čechy (@CTPrahaStCechy) January 25, 2019

Podle magistrátu nyní firma městu za pronájem 2500 reklamních ploch platí 12,8 milionu korun s DPH ročně. Součástí dohody je i nefinanční plnění: 585 ploch je vyhrazeno městu a firma musí na základě dodatku z roku 2009 zajistit údržbu mobiliáře.

Problémy se v minulosti objevily i kolem dalšího provozovatele reklamních ploch v Praze. Na magistrátu musel před rokem skončit úředník, který používal auto firem napojených na společnost Bigboard.