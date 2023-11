Většina obviněných ve vedlejší větvi kauzy Stoka se přiznala. Obžaloba hovoří o úplatcích za zakázky

Podle obžaloby dávali zástupci stavebních firem a živnostníci za to, aby získali zakázku, patnáct procent její ceny na úplatcích. Původně policie obvinila asi tři desítky lidí, ale případy těch, kteří se přiznali, mohly být vyřešeny mimosoudně. Před soudem tak stanulo deset lidí a jedna právnická osoba.

Tři z obžalovaných působili před rokem 2020, kdy policie podezřelé obvinila, na radnici. Je mezi nimi někdejší šéf technického oddělení správy nemovitostí Petr Kosmák, který již byl loni podmíněně potrestán v hlavní větvi kauzy Stoka. Ten podle obžaloby oslovil tehdejšího technika úřadu Marka Slováka a chtěl po něm, aby mu pomohl oslovit řemeslníky, kteří úplatky budou platit. Slovák pak podle žalobce úplatky vybíral. „Osobně je pak v hotovosti předával Kosmákovi nebo mu je nechával v šuplíku,“ uvedl žalobce.

Jeho obhájce uvedl, že obžalovaný se cítí vinen, avšak s výhradou. Míní, že se skutku nedopustil jako člen organizované skupiny. To mu jako jedinému klade žalobce za vinu, a v případě odsouzení by to byla přitěžující okolnost.