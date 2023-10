Dostihový spolek zvažuje další úpravy Taxisova příkopu. Vybudování odskokové bariéry a posun doskoku

Taxisův příkop, čtvrtá překážka Velké pardubické, rok co rok druhou říjnovou neděli budí respekt. Letos na něm padlo sedm koní, pro Stukea to byl skok osudný. „Parametry Taxisova příkop neměly v letošním roce vliv na to, co se událo. Hlavním důvodem té události byl lidský faktor,“ řekl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Pořadatel přesto zvažuje, že před Taxis postaví bílou bariéru. „Kůň se odrazí na správném místě, odskokový prvek ho zvedne do výšky a kůň lépe přeskočí překážku,“ vysvětlil správce dráhy Václav Žižka.

Všechny překážky takový prvek mají, jen Taxis ne. „Já jsem přesvědčený, že by to pomoci mělo. Ta překážka bude pro ně lépe čitelná, a bude viditelná,“ řekl žokej a trenér Jaroslav Myška.

Případná instalace bariéry by si vyžádala rekonstrukci příkopu, posun doskoku blíž k živému plotu. Naposledy upravili pořadatelé Taxisův příkop v létě 2021. Nejhlubší místo posunuli směrem k živému plotu a podstatně zmírnili sklon zadní hrany.

Zkušený žokej vysvětlí, jak překážku překonat

Pořadatelé také rozhodli o tom, že vždy před startem Velké pardubické jeden ze zkušených žokejů s jezdci probere, jak správně překážku překonat. „Doporučí všem účastníkům, jakým způsobem by měli najíždět na Taxisův příkop. Já si myslím, že by to zcela určitě mohl a měl být Josef Váňa,“ řekl Müller.

„Pobavit se s klukama, kteří budou startovat ve Velké pardubické, jak ten Taxis najet nejlépe, to asi nebude žádný problém. Já jsem to skákal třicetkrát a jen jednou jsem spadl,“ poznamenal žokej Váňa.

Žokej Josef Bartoš vyhrál Velkou Pardubickou třikrát. Ačkoliv Taxisův příkop za svůj žokejský život zdolával už mnohokrát, jako samozřejmost ho nebere. „Určitý respekt k tomu skoku mám, vždy se na něj soustředím. Takový přeskok musí absolvovat jen ti nejzkušenější,“ poznamenal. I přes respekt, který ze skoku má, si myslí, že v současné podobě by měl zůstat.

Marek Stromský má za sebou už dvacet Velkých pardubických. Sám na Taxisu dvakrát upadl, ale ani on ho za nebezpečný nepovažuje. „Udělalo se maximum pro to, aby byl Taxis bezpečný. Tím, že se zasypala ta díra, tak ten kůň má čas, i když dřív odskočí, když nedoletí, tak je to mělké, ten kůň se z toho dostane,“ řekl. Nejdůležitější podle něj je, aby jezdec s koněm na Taxis najel ve velké rychlosti a nedostal se do skrumáže dalších koní.

Petice za zrušení Taxisu

Zrušit Taxisův příkop žádá petice, kterou od roku 2020 podepsalo skoro třináct tisíc lidí. Tehdy na překážce skončil kůň Sotovento. „Podle nás je Taxisův příkop extrémně nebezpečná překážka a jde na ní při každém závodě o život koně, a dokonce i jezdce,“ řekl iniciátor petice Jiří Anderle (Demokratická strana zelených – Za práva zvířat).

Koně na Velké pardubické musí uběhnout dráhu dlouhou šest tisíc devět set metrů a překonat jedenatřicet překážek. Nejznámější je právě Taxisův příkop, jeden z nejtěžších skoků na světě. První známý kůň, který na překážce zahynul, byl Doyen. Překážku nezvládl v říjnu 1927. Podle dostupných zdrojů zemřelo na Taxisu šestadvacet koní. Přesná statistika za celou dobu existence závodu ale chybí.

Nejúspěšnější kůň v historii Velké pardubické je ryzák Železník. Startoval na osmi závodech. Jako jediný čtyřikrát Velkou pardubickou s žokejem Josefem Váňou vyhrál. Prvním vítězem Velké pardubické byl kůň s britským žokejem Fantom. Vítězství si doteď připsalo devadesát devět koní a třiaosmdesát jezdců.