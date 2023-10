Dopravní podniky chtějí zvýšit horní hranici pokut. Současná je patnáct set korun

Bude potřeba upravit dva zákony

Podniky o novém nastavení maximální hranice pro pokuty jednají s Ministerstvem dopravy. Na konkrétní výši se ale zatím nedohodli. „Ta hodnota by se měla pohybovat někde na úrovni dvou a půl tisíc, tří tisíc korun. Nechceme to samozřejmě hnát do nějakých extrémů,“ vysvětlil Pelikán.

„Rozsah změn se musí prodiskutovat, my si umíme například představit zvýšení limitů o meziroční míru inflace,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Změna by vyžadovala zásah do dvou zákonů, proto by k ní zřejmě došlo až společně s dalšími úpravami. „Musely by se změnit horní limity sazeb v zákonu o dráhách a v zákonu o silniční dopravě,“ upřesnil Medelský.