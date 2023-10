Světla z pardubického stadionu svítí do oken. Město prověří stížnosti

„Kuchyň, obývák, ložnice . Prosvítí to všechny tři místnosti, nemám kam utéct,“ stěžovala si obyvatelka města Marie Vodrážková. „Všiml jsem si, že to svítí v noci docela hodně,“ dodal další místní Tomáš Fabián.

„Už jenom kdyby se ta světla zastínila , tak by to mělo efekt takový, že by to nesvítilo do zástavby,“ míní zastupitel Pardubic Filip Sedlák (nestr.). „Dá se zlepšovat jak osvětlení, tak i spousta dalších prvků na stadionu, ale my do jednání mezi městem a zhotovitelem rekonstrukce nevstupujeme,“ uvedl mluvčí fotbalového klubu Radek Klier.

Kvůli stížnostem hodlá vedení Pardubic v listopadu provést zhruba tříhodinové měření svítivosti. „Pokud to měření dopadne tak, že normy nejsou naplněny, budeme žádat nápravu. Bude pak na zhotoviteli, jak tu nápravu zajistí,“ řekl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal (ANO).

Samotné přenastavení světel by se tak mohlo stihnout ještě do konce letošního roku. Náklady v řádech desítek tisíc korun by měl podle města uhradit dodavatel stavby stadionu.