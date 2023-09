Farmáři chtějí zůstat na pražských náplavkách, sepsali petici vánočním trhům

Například na pražské náplavce na Rašínově nábřeží se farmáři a nakupující od února do konce roku schází už čtrnáct let. Právě advent je dle farmářů nejvýdělečnější. Lidé chodí hlavně pro cukroví, zeleninu do salátu a pro maso nebo sýry.

Na zimu se tak farmáři připravují několik měsíců dopředu. Pro řadu z nich je to jediné místo, kde své zboží prodávají. „My už máme chov na zimu, vlastně na Vánoce, kdy máme největší odbyt. Tak už od srpna vykrmujeme kuřata,“ okomentoval farmář z Volanic Roman Capůr.

„Prosinec je měsíc, (…) který pokryje leden, únor, kdy se neprodává. A myslím, že je tady osmdesát, devadesát procent trhovců, kteří jsou na prosincovou tržbu odkázáni,“ poznamenala statkářka z Kozího statku v Jindřichově Hradci Soňa Rendeková.

Petiční archy

Nyní jsou u stánků kromě farmářských produktů i petiční archy. Farmáři se tak snaží zvrátit rozhodnutí správce náplavek, který chce prostor pronajmout na celý advent provozovateli vánočních trhů. Smlouva s farmáři mu to umožňuje.

„Adventní trhy nabídnou opravdu unikátní atmosféru vánočních trhů na pražské náplavce. Pořadatelům farmářských trhů jsme nabídli alternativu v pořádání tradičních farmářských trhů první a poslední víkend v prosinci,“ uvedl mluvčí Trade centre Prague Jan Bouška.

Další alternativou je jiné místo, kde by farmářské trhy mohly být, jako je třeba nedaleké Palackého náměstí. Jestli nakonec najdou prodejci se správcem náplavek společnou řeč, ukáží další jednání. Připraveni jsou oslovit i vedení magistrátu.