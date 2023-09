Porušování nočního klidu i čtyři dny. Ostrava rozvolňuje pravidla

„Změna pravidel určitě neříká, jestli výjimek bude více nebo méně, to bude rozhodovat vždy rada na konci roku pro další období. Takže je akorát možnost přidat nějaké hodiny v další pracovní den, ale není to automaticky. Je to jakýsi rámec, v němž se můžeme pohybovat. Ale konkrétní akce se budou řešit v závěru roku. Takže to, ve kterých dnech budou jednotlivé akce probíhat a jak dlouho, nemá přímou vazbu na vyhlášku, kterou jsme schválili,“ přiblížil primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS).

To se nelíbí nyní už opozičnímu politikovi a bývalému primátorovi Tomáši Macurovi (JDETO!!!), který na politiky apeloval, aby rozvolnění zvážili. Bojí se toho, že budou přibývat stížnosti obyvatel. „My jsme se opravdu osm let v řadě snažili najít balanc mezi pořadateli velkých kulturních akcí a přirozeným právem občanů Ostravy se v klidu i během léta vyspat. Myslím si, že jsme ten balanc postupně nacházeli – já jsem ho nacházel i v tom, že postupně klesal počet stížností na rušení nočního klidu a podobně. Člověk nikdy nevyhoví všem, to je jasné. Ale přeci jen mě překvapilo rozhodnutí rady, kterým se radní rozhodli ta pravidla uvolnit,“ reagoval.

Dohnal také jedná s oblastí Dolních Vítkovic, kde se ostravské festivaly pořádají nejčastěji, aby Dolní Vítkovice přímo ve svých smlouvách pořadatelům festivalů nastavily sankce, když nedodrží obecně závaznou vyhlášku v Ostravě a poruší noční klid. Oblast reagovala, že už ve svých smlouvách tyto sankce dané má, a že se městu snaží vyjít maximálně vstříc, aby vyhláška nebyla porušována.