Ředitelství silnic a dálnic navrhuje demolici nadjezdu nad D1 u Kamenice

„U nadjezdů a mostních objektů se hodnotí sedmi stupni – ten sedmý už je havarijní, kdy hrozí potenciálně zřícení. Tento nadjezd je v šesté skupině, ve velmi vážném, špatném technickém stavu, ale ještě nehrozí bezprostřední zřícení. Nicméně ŘSD tím, že tento nadjezd je nad velmi frekventovanou dálnicí, nemůže a nebude čekat až na moment, kdy bude hrozit zřícení a my budeme muset zavřít D1. To si myslím, že by nebyl dobrý postup správce komunikací,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Most je nyní uzavřen. „Protože z technických důvodů už není způsobilý k tomu, aby se po něm pohybovala technika – o to hůř zemědělská těžká technika,“ zdůvodnila starostka městysu Kamenice Hana Krejčová (KDU-ČSL). Z mostu odpadávají kusy betonu. Zatím ne na D1, ale na svah, který je pod konstrukcí nadjezdu. Jenže i malé kusy betonu by mohly způsobit problém, pokud by spadly na projíždějící auto. Právě to si uvědomuje ŘSD, které podalo na ministerstvo dopravy návrh na demolici.

Podle Krejčové je nicméně most bezpečný pro chodce, cyklisty a nemotorová vozidla. I přesto, že je na místě zákaz vjezdu a betonový panel, auta se místem snaží projet. Svědčí o tom vyvrácená dopravní značka.