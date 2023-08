V Přerově otevřeli nový sportovní areál, má kompenzovat stavbu D1

Dluhoničtí se za stavbu dálnice dočkají i dalších kompenzací. Na jejich seznamu je cyklostezka či investice do parkovacích ploch, chodníků a veřejného osvětlení, hotová je už také oprava kulturního domu.

Na vyplacení kompenzací obci za stavbu poslední části dálnice z Přerova do Říkovic ve výši až 132 milionů korun se na začátku roku 2020 dohodli zástupci Přerova, kraje a ministerstva dopravy.

„Spousta místních do poslední chvíle věřila, že se trasování změní, což my jsme dlouhodobě deklarovali, že není možné. Dnes jsem rád, že většina Dluhonických tu dálnici když ne vítá, tak ji minimálně bude tolerovat a uvědomili si všechny její přínosy. Dnes při příjezdu sem a při průjezdu Přerovem jsem si uvědomil, proč to všechno děláme,“ řekl David Fiala z brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Poslední, velmi důležitý úsek

Úsek dálnice D1 na kraji Přerova je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno až do Ostravy a na polské hranice kompletní. Jeho stavba začala na přelomu roku. Podle Fialy jde podle plánu, jen letos se má proinvestovat 1,9 miliardy korun.

Podle něj se pracuje už i na stavbě téměř kilometrové estakády. „Stavba je na 39 měsíců, zahajovali jsme v prosinci loňského roku. Máme za sebou devět měsíců, čeká nás ještě 30. Zhotovitel se do toho pustil, pracuje se v celé délce dálnice na deseti kilometrech,“ dodal.

Dálniční úsek u Přerova staví sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, cena je 6,922 miliardy korun. Dálnice D1 nyní končí na kraji Přerova a navazující poslední desetikilometrová část do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v tomto městě.