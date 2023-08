Pardubický fond zrušil tendr na parkovací dům. Vítězná firma protestuje

Stavba parkovacího domu za 335 milionů korun měla být jedním z největších tendrů v Pardubicích v posledních letech. Rozvojový fond soutěž vyhodnotil a v půlce června vyzval vítěze, aby s ním uzavřel kontrakt. Koncem července ale zakázku zrušil s tím, že nemá dost peněz.

„Je to nepravdivý důvod, protože Pardubice jako statutární město, poskytly financování, schválilo to zastupitelstvo města. Zadavatel takto postupovat nemůže,“ poznamenal generální ředitel vítězné firmy Porr Dušan Čížek.

„Byly to ekonomické důvody, že fond nemá peníze, ale měl by mít. Z města by měl získat sto milionů korun plus další prostředky získané z prodeje nemovitostí a zbytek úvěr,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

„Stále jsme v zadávacím řízení a musíme zachovávat mlčenlivost, nezlobte se na mě. Protože jsou ty věci neveřejné, tak vám je nemůžu sdělovat,“ vysvětlil Michal Drenko (ANO) pověřený řízením Rozvojového fondu Pardubice.