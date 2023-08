Piškot s hřebíky. Liberečtí policisté upozorňují na nebezpečné návnady pro psy

Nebezpečné pamlsky pro psy na první pohled vůbec nebezpečně nevypadají – například obyčejný dětský piškot, ale uvnitř hřebíky. Policisté už mají k dispozici několik fotografií od majitelů psů. Další ostré předměty se nacházejí například i v uzeninách.

Taková návnada může podle veterinářů způsobit zvířeti vážné poranění, v některých případech i smrt. „Může poškodit zažívací ústrojí, a to od jícnu přes žaludek až po tenké střevo. Pokud dochází ke komplikacím, tak hrozí sepse a úhyn pejska,“ varoval liberecký veterinář Martin Kolafa.

Liberečtí si už pomalu zvykají na to, že svého psa nemohou ani na chvíli nechat bez dozoru. Neustále musí hlídat, co si zvíře vezme do úst. „Když třeba někam jdeme a pustíme ji na volno, tak to neovlivním. Bohužel, tak si budu dávat teď pozor,“ řekla majitelka psa Ivana Jeriová.

Nebezpečné pamlsky se objevují v Rochlicích

Policisté mají zatím hlášené tři případy nebezpečných návnad, všechny z jedné liberecké čtvrti. Pohozené byly v trávě, psi tam často pobíhají na volno. „V ulici Na Žižkově, v ulici Pionýrů a v ulici Ježkova v libereckých Rochlicích,“ upřesnil mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský.

Vedení krajského města už informovalo i strážníky, aby zvýšili dohled. „Dále jsme informovali naše technické služby a komunitní práce, aby v případě podobného nálezu nám to okamžitě hlásili,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Policie už vyhodnocuje také kamerové záznamy. Přivítá i jakékoliv další informace, které by mohly vést k dopadení pachatele.