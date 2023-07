Popadané stromy uzavřely ulici v Karlových Varech. Jihočeští hasiči kvůli bouřce evakuovali dva letní tábory

„Od 02:30 zaznamenali stovku výjezdů (spojených s bouřkou, pozn. red.). Jednalo se o pády stromů, kdy jsme měli nejvíce zásahů na Českokrumlovsku, a to 57, a Prachaticku – 29,“ sdělila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Kvůli pádům stromů bylo přerušeno trakční vedení na železničních tratích Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou a Včelná – Kamenný Újezd, kde jsou výluky.

Jihočeští hasiči z Loučovic na Českokrumlovsku převezli pětadvacet dětí, ze Svaté Máří na Prachaticku 62 skautů.

Středočeští hasiči v noci vyjeli ke dvaceti popadaným stromům, které blokovaly silnice. Nejvíc práce měli na Berounsku, Kutnohorsku a v okrese Praha-západ, kde měli po čtyřech výjezdech. U tří spadlých stromů zasahovali na Rakovnicku, uvedli na Twitteru.

Během dnešní noci jsme vyjeli ke dvaceti popadaným stromům, které blokovaly komunikace. Nejvíce událostí a to po čtyřech jsme zaznamenali na Berounsku, Kutnohorsku a Praze-západ. Tři události jsme řešili na Rakovnicku. pic.twitter.com/5zAoDK3H4q — HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) July 12, 2023

V Karlovarském kraji kvůli bouřce doprovázené silným větrem a srážkami popadalo větší množství stromů na vozovku Slovenské ulice. U dalších stromů ve svahu nad silnicí je výrazné riziko pádu na komunikaci. Zhruba půlkilometrový úsek Slovenské ulice mezi Gejzírparkem a odbočkou na Březovou je tak uzavřený pro veškerou dopravu.

„Ihned ráno jsme vyjeli na místo, zmapovali celou situaci a Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary začaly okamžitě s odklízením popadané vegetace a dalšími pracemi na zajištění stromů v přilehlém porostu. Odstraňování následků bouře potrvá celý den a komunikaci budeme muset nechat uzavřenou,“ řekl Bursík.

Správci lázeňských parků lidem nyní nedoporučují vstup do lesa v lokalitě nad Březovou, protože stále nelze vyloučit pády dalších stromů.

Meteorologové varují před dalšími bouřkami

Ve středu by obyvatelé Jihočeského a Plzeňského kraje podle meteorologů měli počítat s případnými bouřkami od třetí odpoledne do půlnoci, pro Jihomoravský a Zlínský kraj a Vysočinu upozornění platí do čtvrteční čtvrté ranní. Přívalový déšť, který bouřky doprovodí, může v těchto regionech místy rozvodnit malé toky a zatopit níže položená místa.

„Je třeba dbát i na bezpečnost, zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ doplnili meteorologové.

V celé republice ve středu přetrvají vysoké teploty. Nejtepleji bude na jižní a střední Moravě, kde bude většinou přes 31 stupňů Celsia. Meteorologové zatím neodvolali upozornění na riziko vzniku požárů. Některé kraje z tohoto důvodu zakázaly kouření a rozdělávání ohně na rizikových místech, jako jsou lesy, parky a okolí skladů sena a slámy.