Reportéři ČT: Zámek Opočno zůstává státu, cenné sbírky v něm ale patří rodu Colloredo-Mannsfeldů

„To bylo překvapení. Třicet let nic a potom budeme mít ten mobiliář. Myslím, že všechno přijde zpátky, to musí. Je nějaká spravedlnost,“ reagovala Kristina Colloredo-Mansfeldová.

Německé občanství pro jeho „nevyléčitelné češství“, jak to nazvali nacisté, nedostal. Ale samotné požádáni o něj bylo základní překážkou, proč po třiceti letech sporů zůstal zámek státu. „Já budu bojovat pořád. A když to nejde, pak to nejde, nebudu kvůli tomu depresivní,“ řekla Kristina Colloredo-Mansfeldová. Ta nyní střídá pobyty v Opočně a v Ebler v rakouských Štyrských Alpách, kde vlastní zámek. Rodina hradí jeho provoz ze zisku těžby dřeva a z ubytování pro turisty.

„Národní památkový ústav bude proti rozsudku krajského soudu podávat dovolání, které je aktuálně zpracováváno. Ale nicméně vzhledem k tomu, že tento rozsudek je pravomocný, je také rovněž připravována dohoda o vydání příslušné části mobiliáře. Aktuálně probíhá jednání s restituenty. A ta jednání probíhají velmi konstruktivně,“ uvedla právnička Národního památkového ústavu Jiřina Svojanovská.

Kam s mobiliářem?

Ze zákona vyplývá, že mobiliář se nesmí vyvážet do zahraničí. Nicméně pro vystavování kdekoliv v Česku žádná omezení neplatí. Bratranec Kristiny, Jerome, restituoval zámek na Dobříši, ale bez mobiliáře. Přesně naopak než sestřenice v Opočně. Kristina Colloredo-Mansfeldová tam ale neplánuje vše přesunout. „Myslím, že on by to tam také nechal. Ne všechno, ale to gró by nechal v Opočně. Tam to patří a tam to musí být,“ sdělila.

„Odsouzeni ke spolupráci jsou už jen proto, že zámek je státu a mobiliář je v soukromých rukách. Vždycky to bylo pohromadě. Lidé se tam na to jdou podívat, proto tam ty prohlídky běží. Myslím, že část vstupného se bude odvádět rodině za to, že tam budou sbírky ponechány a budou dány k dispozici,“ míní právník a odborník na restituce Jiří Matzner. Kristina Colloredo-Mansfeldová je dle svých slov jednáním otevřená.