Ostravské ANO dostalo nabídku na další místo v radě. Primátora by ale nemělo

V Ostravě se vedou jednání o podobě nové koalice, protože dosavadní se rozpadla kvůli štěpení ANO. Byli v ní ještě SPOLU a Piráti. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu ztratila koalice většinu. Osm zastupitelů včetně primátora Tomáše Macury původně zvolených za ANO utvořilo nový klub Nezařazení, který se nyní přejmenoval na JDETO!!!, a třináct zastupitelů zůstalo v původním ANO.

V posledních dnech o možném vzniku nové koalice jednalo ANO s uskupením SPOLU, hnutím Ostravak, Starosty pro Ostravu a Piráty. Jednání ale nikam nevedla, protože se subjekty nedokázaly shodnout na rozložení sil v jedenáctičlenné městské radě ani na primátorovi. Hnutí Ostravak, které v koaličním vyjednávání vystupuje v dvojbloku se Starosty pro Ostravu a má tak společně dvanáct mandátů, ve středu přišlo s nabídkou, že se vzdá jednoho místa v radě ve prospěch hnutí ANO.

V jedenáctičlenné radě by tak ANO mělo pět míst, SPOLU tři zástupce a dvojblok Ostravaka a Starostů pro Ostravu by obsadil zbývající tři místa. „Myslím si, že jsme našli konsensus, do kterého se vejdeme všichni. Ta poslední otázka, která je ve hře, je post primátora, kdy ANO dostalo kolektivní nabídku od nás všech vyjma Pirátů. Bude na klubu ANO, zda tuto nabídku zváží a přijme ji nebo ne,“ řekl po jednání Dohnal.

Dodal, že pokud ANO bude s návrhem souhlasit, mohla by jednání o koalici být do posledního detailu uzavřena v horizontu několika dní. „Pokud ne, tak jsme v bodě nula a budeme to muset začít hrát někde jinde,“ podotkl. Domnívá se, že vznesená nabídka vyvažuje post primátora, o který SPOLU, které má v zastupitelstvu devět mandátů, dále usiluje.