Začala demolice nového úseku D48. Betonová vrstva není kvalitní

„Bouráme celkem 2,5 kilometru betonu, který tady byl položen loni na podzim v souladu s harmonogramem stavby. Vzorky betonu ale neprošly laboratorními zkouškami,“ uvedl Rýdl, podle kterého složení betonu neodpovídá předepsaným normám.

Pokud by v zimním období byl na tomto úseku použit chemický posyp, vrstva nového betonu by se podle Rýdla velmi rychle znehodnotila. „Ve výhledu za nějaké tři nebo čtyři roky by už beton byl natolik degradovaný, že by naprosto nesplňoval požadavky na novou dálnici,“ upozornil Rýdl. Za nekvalitní beton může podle něj stavební firma a její dodavatelé.

Na beton nesplňující požadované normy přišli odborníci při kontrolních zkouškách zaměřených na jeho odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám. „Hodnoty byly tak vysoké, že zhotovitel okamžitě přistoupil k návrhu nápravy. Beton bude vybourán,“ podotkl ředitel kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý.

Stavební firma podle Rýdla přistoupila k námitkám ohledně kvality betonu vstřícně a nebylo nutné zahájit reklamační řízení. „Bourací práce skončí za několik dní a poté bude položen nový cementobetonový kryt,“ sdělil Rýdl.

Úsek se má otevřít na konci roku

ŘSD podle Rýdla na stavební firmu Colas „velmi tlačí“, aby oprava 2,5 kilometru dlouhého úseku neměla negativní dopad na harmonogram první etapy stavby dálnice D48 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Tato část D48 je rozdělena na dva úseky a celkem měří třináct kilometrů. Podle původních plánů má být zprovozněna v závěru letošního roku.

Technický stav a parametry původní čtyřpruhové silnice I/48 mezi Bělotínem a Novým Jičínem už podle odborníků dávno nevyhovovaly hustotě automobilového provozu a požadavkům na bezpečnost. Silnici chyběl střední dělicí pás a krajnice pro nouzové odstavení vozidla, v minulosti se zde kvůli tomu stalo několik tragických nehod. Situaci se na části silnice podařilo zlepšit až po instalaci lanových svodidel na rozhraní protisměrných jízdních pruhů.

Dálnice D48 je důležitou dopravní tepnou, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 z Brna přes Český Těšín do Krakova.