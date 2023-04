Ústecký kraj poslal na Ukrajinu sedm sanitek. Jsou plné léků, spacáků či nosítek

Vozy ještě v pátek dorazí do Jihlavy, kde je Ústecký kraj předá Dobročinnému fondu ViZa, který zprostředkuje doručení daru nemocnicím v Zakarpatské oblasti. „Není možné je odvézt napřímo, využili jsme proto kontaktu dobročinného fondu. Příprava celé akce trvala asi dva měsíce,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO).

Konkrétní název nemocnice je na každé sanitce nalepen na zadních dveřích. Pomoc tak neputuje přímo do frontové oblasti, ale do míst, které průběžně přijímají vnitřně přesídlené uprchlíky a léčí ukrajinské vojáky z fronty.

Jednu sanitku Ústecký kraj vyčlenil i do Volyňské oblasti, kde žije početná komunita volyňských Čechů.

Sanitku věnovala loni v květnu ukrajinským záchranářům městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku. Vůz zamířil na východ Ukrajiny, do Luhanské oblasti.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022. V březnu začalo v Ústí nad Labem fungovat krajské centrum pomoci Ukrajině, přišlo si tam požádat o dočasnou ochranu 22 570 uprchlíků. Jeho provoz skončil letos v březnu. Do budoucna by chtěl kraj podle hejtmana pomáhat s vybavením rehabilitačního centra, které by mohlo vzniknout na Ukrajině.