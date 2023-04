Cestující kritizují nové zastávky v Ostravě. Mají zajímavý design, před větrem a deštěm ale chrání málo

Zastávky Dřevoprodej v posledních letech velmi pustly. Dlažba byla poničená, do posprejovaných podchodů zatékalo. Obnova přinesla neotřelý design. Architekt Tomáš Bindr se inspiroval v rakouském Krumbachu, kde designové zastávky svým vzhledem reagují na okolí. „Aerodynamický tvar reaguje na rychlost projíždějících aut. Použitý materiál, ocelové rezavé pláty, zase připomíná nedalekou haldu, kam se ukládala struska ze železáren,“ popsal výtvor architekt Ateliéru 38 Tomáš Bindr.

Zastávky jsou koncipovány tak, aby cestující dobře viděli na přijíždějící tramvaj. Ze stejného směru ale zároveň často fouká a prší. Jediné suché místo při silnějším dešti zůstává pod lavičkou. „Určitě se to dá do jisté míry vnímat jako nedostatek, na druhou stranu jsou tam i podchody, které je možné využít v případě, že tam někdo čeká delší dobu,“ řekla náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová (nestr.).

Na prostředním ze tří ostrůvků, který slouží cestujícím tramvají a autobusů, měl být původně přístřešek větší. „Jsou to zastávky, kdy přijdete a hned nastoupíte, takové dominantní řešení by nebylo účelné,“ vysvětlila Bajgarová.

Design a bezpečnost nebo funkčnost

Problémy s funkčností město podle náměstkyně řeší prakticky na všech zastávkách. Původní, zděné přístřešky postupně mizí kvůli bezpečnosti. „Je to určitě dobrý podnět pro budoucí realizace. Teď se tím zabýváme, když designujeme zastávky na Frýdlantských mostech,“ ujistila náměstkyně primátora.

„Dovedu si představit, že takové řešení se vždycky najde. Ale buď budou zastávky budky jako kdysi, ale nebezpečné, nebo to budou zastávky otevřené, které ale mají svoje nevýhody,“ poznamenal architekt Bindr.

Další z obnovených zastávek v Ostravě-Jihu jsou u ulice Tylova, ale ani tam se oprava podle kritiků zcela nepovedla. Do podchodu začalo zatékat. „To zatékání je způsobeno konstrukcí mostu a ta nebyla rekonstruována, do těch mostů se nezasahovalo,“ vysvětlila Bajgarová. Dnes už jsou praskliny zaplněny, zhotovitel to udělal v rámci záruky. Oba podchody brzy ozdobí nová nástěnná malba, kterou navrhli studenti Ostravské univerzity.