Lesy ČR se vrátily k myšlence na své hlavní sídlo ze dřeva. Proti původním plánům se ale prodraží

video UDÁLOSTI: Bude to největší dřevěná administrativní budova v zemi a bude stát víc než miliardu

Nové sídlo Lesů ČR v Hradci Králové bude největší dřevěnou administrativní budovou v Česku. Stát bude přes miliardu korun. Státní podnik chce ale nechat přepracovat projekt starý již šest let. Tendr na úpravy vypíše v dubnu. „Měl by to být energeticky nenáročný pasivní dům,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Státní lesy získaly v minulosti na své plánované sídlo stavební povolení. Protože se ale stavět nezačalo, nakonec povolení propadlo. Vedení města nicméně myšlenku na administrativní budovu ze dřeva podporuje. „Žijeme v mýtu, že dřevostavba znamená rodinný dům či chalupa. Ale dřevostavba může mít parametry i administrativní budovy, a budeme jedině rádi, když Hradec Králové tuto stavbu případně přivítá,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).