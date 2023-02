Výrobce hudebních nástrojů Amati má víc zakázek, než může vyrobit. Chybí mu zaměstnanci

Trubku z kraslického podniku Amati měl i Louis Armstrong. Dostal ji při návštěvě Československa v roce 1965. „Jsem na podnik pyšný, jsem rád, že výroba pokračuje dál,“ řekl mechanik hudebních nástrojů Amati Jindřich Filandr.

Ještě před rokem a půl to tak ale nevypadalo. Předchozí majitel firmu dovedl až do insolvence. Výroba během ní pokračovala. „Bylo to pro nás všechny peklo. Někteří zůstali, někteří odešli,“ poznamenal operátor CNC strojů Amati Jan Kajaba.