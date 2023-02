Ostravské superpočítače snížily kvůli úspoře energií výkon. Šetří i celá univerzita

Karolina, srdce superpočítačového centra, byla v době instalace sedmdesátým nejvýkonnějším superpočítačem na světě. Vysoký výkon ale znamená vysokou spotřebu. V loňském roce zaplatilo centrum za energie téměř padesát milionů korun. Proto vedení ústavu IT4Innovations rozhodlo o úsporách.

„Snížili jsme frekvence procesorů tak, abychom zvýšili energetickou účinnost výpočtů. Dopad je v tom, že počítače udělají výpočtových operací méně. Pro některé typy výpočtů je to zanedbatelné, pro některé může být snížení pět až patnáct procent,“ vysvětlil ředitel Úseku superpočítačových služeb IT4Innovations VŠB-TUO Branislav Jansík.

„Očekáváme, že když bude nejlépe, tak se dostaneme na deset až dvacet procent úspory. My jsme schopni snížit výkon procesoru, čímž snížíme spotřebu elektrické energie, ale na většinu uživatelů to nemá až takový dopad,“ řekl ředitel IT4Innovations VŠB-TUO Vít Vondrák.

Plány ústavu v ohrožení nejsou

Vysoké ceny energií by neměly ovlivnit plány ústavu do budoucna. K superpočítačům přibude kvantový počítač LUMI-Q. „Když srovnáme příkon toho kvantového počítače, tak v porovnání s tím, co je náš největší systém Karolina, je to opravdu zlomek. Budeme se pohybovat na desetině. Je ale nutné říct, že je to experimentální zařízení,“ poznamenal Vondrák.

Energiemi šetří celá univerzita, dlouhodobě buduje i udržitelné zdroje. „Je to nezbytné. Myslím si, že jsme úspěšní. Při srovnání roků dvacet jedna a dvacet dva, kdy ten jedenadvacátý byl covidový a probíhal na on-line režimu, se podařilo na tepelné energii ušetřit přes třináct procent a v rámci elektrické více než osm procent,“ spočítal ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO Stanislav Mišák.

Univerzita těží i z fotovoltaických elektráren. V současné době z nich může získávat až tři sta padesát kilowattů. V budoucnu by toto číslo chtěla výrazně rozšířit.