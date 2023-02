Průzkum odhalil vážné poškození krovu poutního kostela v Dubu nad Moravou na Olomoucku

Problém, který se skrývá pod střechou jedné z barokních dominant Hané, je vážný. Kostelník a starosta Dubu nad Moravou Ivo Čečman (KDU-ČSL) poukázal například na trám, na kterém stojí konstrukce zadní části kostela. Poškozených dílů je ale víc.

Krov z první poloviny 18. století už proto zkoumali odborníci. „Do těch trámů klepali, zjišťovali, jestli je to jádro zdravé, případně jestli jde jen o povrchový problém,“ popsal starosta. Výsledkem je to, že se bude muset vyměnit jeden hlavní trám, další tři jsou pak výrazně poškozené. „Napočítali celkem sedmnáct kubíků dřeva, to by se mělo vyměnit,“ upřesnil farář římskokatolické farnosti v Dubu nad Moravou Jan Kornek.

Arcibiskupství: Pár let to ještě počká

Kromě opravy krovů má být součástí projektu také renovace varhan. Ukázalo se, že stojí na dřevěné konstrukci, která není v dobrém stavu. Náklady se odhadují zhruba na padesát milionů korun, práce by mohly začít do tří let.

„Není to doba, která by ten kostel měla ohrozit. Není to havarijní stav v tom slova smyslu, že by se muselo jednat v měsících, ale pokud bychom to nechali delší dobu, několik let bez pozornosti, tak by se ten stav mohl zhoršit,“ upozornil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Opravy barokního kostela v Dubu nad Moravou by mohly zaplatit převážně evropské dotace, které chce farnost a Arcibiskupství olomoucké získat. Už teď se na rekonstrukci skládají i místní obyvatelé, zjistil redaktor ČT Martin Laštůvka.