Kraj pomůže hotelům v Českém Švýcarsku, stále nedostaly peníze za ubytování hasičů

Kraj podle něj požadoval protokol o zásahu hasičů. „Údajně ho ale nedostaneme a ke každé žádosti o proplacení nákladů se budou hasiči vyjadřovat, zda to bylo v souladu se zásahem, takže kvůli byrokracii to bude trvat déle,“ řekl. Protože podnikatelé potřebují přečkat zimu, kraj jim podle hejtmana peníze pošle a bude je pak vymáhat od státu.

Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková řekla, že program na podporu návštěvnosti Českého Švýcarska schválila vláda 14. prosince a bude vyhlášen do Vánoc, tedy příští týden. Příjem žádostí bude trvat měsíc, následně bude do měsíce vyhodnocen. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude žadatelům vystaveno na přelomu ledna a února příštího roku. Finance budou poskytovány od února do července 2023 nebo do vyčerpání alokace pět milionů korun.

Nejrozsáhlejší požár v Česku vypukl v rezervaci 24. července. Policie ho vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy. Místostarosta Krásné Lípy a senátor Zbyněk Linhart (STAN) několik dní po vypuknutí požáru kritizoval, že pomoc do Českého Švýcarska mohla přijít minimálně o pár hodin dřív.

Ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil tehdy odmítl, že by hasiči situaci podcenili. K 30. listopadu ve funkci skončil. Služební poměr ukončil i velitel děčínské stanice Jiří Hykl. Také on uvedl, že tak učinil na vlastní žádost a nemá to spojitost s požárem. U profesionálních hasičů skončili i další. Vyskočil serveru Seznam Zprávy řekl, že jen k 30. listopadu odešlo přes dvacet lidí. V lednu podle serveru ukončí práci u HZS současný ředitel územního odboru Děčín Jaroslav Vaněk. Také on odmítl spojovat svůj odchod s požárem.