Máme moc drahou vodu, stěžují si lidé z obcí na Plzeňsku. Viní vodárenskou firmu, že špatně hospodaří

Jenže to by podle předsedy správní rady vodárenské společnosti Petra Váchala obcím ještě víc uškodilo. Region prý trpí malým počtem odběratelů. „Na Plzni-severu to visí pouze na domácnostech, je to odvislé od spotřeby,“ tvrdí.

Dlouhodobé stížnosti obcí a akcionářů vyvrcholily v několik soudních jednání. Jako třeba v to aktuálně konané, v němž si dva akcionáři stěžují na to, že nedostali pozvánku na schůzi valné hromady, kde se rozhodovalo o majetku a dalších akciích.

A zatímco soukromí akcionáři by rádi dostali vyplacené dividendy, akcionáři z řad obcí by raději za tyto peníze měli levnější vodu. Jenže to jsou dva protichůdné zájmy.