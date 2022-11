V Brně renovují historickou tramvaj pro pražskou sbírku

Pražský podnik tramvaj odkoupil za tisíc eur před rokem jako vyřazenou z Bratislavy, kde sloužila naposledy pro výcvik řidičů a dojezdila již v roce 2009. Do Brna byla přivezena loni v říjnu a brněnský podnik ji zrenovoval za 9,5 milionu korun.

Zatímco v Praze tento typ tramvaje nikdy nejezdil kvůli velmi členitému terénu, v Brně s ním mají od roku 1966, kdy vyjel první prototyp, bohaté zkušenosti. Ve městě jich jezdilo přes 130 a dodnes jich ještě několik zůstává v provozu. Tramvaj byla odvozená od typu T3, který se rozšířil do všech provozů v Československu i v řadě měst bývalého východního bloku.

Tramvaj K2 byla první československá článková tramvaj a vyráběla se do roku 1983. Kromě Brna se nejvíce v Československu uplatnily právě v Bratislavě, objevily se i v některých dalších městech. „Chceme pokračovat v prezentaci nejvýznamnějších zástupců tramvají Tatra z nejúspěšnějšího období 50. až 60. let, který pro veřejnost charakterizuje zejména výjimečný design Františka Kardause,“ uvedl loni technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský. Československo bylo za socialismu dominantním výrobcem tramvají pro celý východní blok. Vyráběly se v závodě Tatra Smíchov, který byl v roce 1963 začleněn do podniku ČKD Praha.