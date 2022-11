Dětský hospic v usedlosti Cibulka má být hotový za čtyři roky. Česko by jich však potřebovalo víc

V Česku zatím stále chybí hospic pro vážně nemocné děti. Jeden už ale teď vzniká v pražské usedlosti Cibulka, a to díky Nadaci rodiny Vlčkových, která už začala s přestavbou jednoho z tamních domů. První část zařízení by nadace chtěla otevřít už v příštím roce. Kompletně by měl být hospic pro děti hotový zhruba za čtyři roky.