Policie vyklidila usedlost Cibulka, čtyři squattery sundavala z věže

„Podle našich informací by mělo nemovitost neoprávněně bez souhlasu majitele obývat 50 až 70 osob. Proto jsme od rána na místě a situaci se snažíme prioritně řešit s policisty z antikonfliktního týmu. Přítomni jsou samozřejmě i policisté speciální pořádkové jednotky,“ řekl ráno ČT policejní mluvčí Tomáš Hulan. Jedna ze squatterek uvedla, že na dvoře usedlosti byla zhruba stovka těžkooděnců a vodní dělo.



Majitel budovy Oldřich Vaníček v telefonickém rozhovoru ze zahraničí ČTK řekl, že se situaci snažil řešit smírem, nabízel dokonce obyvatelům odvoz věcí a náhradní ubytování, ale bez úspěchu. Čas na vyklizení usedlosti dal squatterům do středy, někteří ale odejít odmítli. „Měl by na nás nejprve podat žalobu na vyklizení,“ uvedla v pondělí squatterka Ema. Podle ní bez podané žaloby policie už jednou odmítla na Cibulce zasáhnout. „Je to pro mě velice nepříjemná situace, pevně jsem věřil v dohodu. V úterý se ale do budovy nahrnulo dalších 50 lidí,“ odůvodnil Vaníček podání trestního oznámení.