Na Olomoucku se upravují zastávky, aby mohli lidé snáz nastupovat do bezbariérových vlaků

Správa železnic (SŽ) pracuje v těchto dnech na úpravách několika zastávek na železniční trati z Olomouce do Drahanovic. Opravy nástupišť mají umožnit pohodlnější nástup do nízkopodlažních vlaků, doposud totiž byly zastávky příliš nízké. Větší rekonstrukcí prochází nádraží v Náměšti na Hané, které leží na stejné trati, tam bude výluka trvat až do 10. listopadu.