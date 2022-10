Černovice chtějí jednat s Brnem o převodu pískovny. Současně hledají nového jednatele

Sehnat krizového manažera bude obtížné

Ustavující zastupitelstvo kromě jiného schválilo změnu zakládací listiny pískovny, kdy místo dvou jednatelů bude mít jen jednoho. „Dříve do pískovny chtěli všichni, v současné době sehnat nějakého krizového manažera je velmi obtížné. Ta doba je tak velmi turbulentní a krátká, že je pro nás přijatelnější hledat jednoho než dva. Pokud by nedošlo ke změně zakládací listiny a byli tam pořád dva a my vybrali jednoho, tak nám to do obchodního rejstříku notářsky nezapíší,“ vysvětlila starostka Petra Quitová.

Podle ní by se pak pískovna dostala do provozních problémů, kdy je třeba platit běžné výdaje. Například firmě, která do pískovny pravidelně zajíždí tankovat stroje. „Už teď není jedna faktura uhrazena, a pokud není uhrazena, nepřijedou a my bychom zavírali provoz, což nechceme,“ uvedla.

Jasno o novém jednateli by podle ní mělo být co nejdříve, nejlépe do deseti až 14 dní. „Probíhají nějaká jednání s některými lidmi, oťukáváme možné schopné,“ řekla starostka. Doplnila, že je shoda koaličních partnerů, že nepůjde o žádného politického nominanta ze zastupitelstva. Tak tomu bylo dříve. Podle starostky by mělo jít o člověka mimo Brno.

Zbavit se pískovny je podle opozice nevýhodné

Zastupitelé schválili, že městská část zahájí jednání s městem Brnem, zda a za jakých okolností pískovnu převede na město. Opoziční zastupitelé vyjádřili obavu, že se městská část chce pískovny zbavit, což by podle nich bylo nevýhodné, protože pískovna do městské kasy pravidelně přináší peníze. „Nás ten návrh velice překvapil. Pokud se o tom má vůbec uvažovat, tak je potřeba udělat přesné analýzy, připravit to a ne o tom diskutovat bez jakýchkoli materiálů,“ opoziční zastupitel Ladislav Kotík (nestr.).

O tématu se asi hodinu debatovalo. Podle starostky už v pondělí s městem ohledně tohoto jednala, město má podle ní o pískovnu zájem. Jak s přijatým usnesením zastupitelstvo naloží, ukáže až 19. prosinec, na kdy je svoláno první řádné zasedání.