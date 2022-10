V Ostravě vzniká nový logistický park. Už teď nabízí skoro tisícovku pracovních míst

Contera chce v areálu vybudovat také technologický park určený například pro vývojové firmy. „Prostory jde konvertovat do různého využití. Můžou to být laboratoře, může to být prostor pro testování, pro výrobu,“ řekl Kastl. Budovy v areálu chce developer dál vylepšovat. „Na střechy bychom chtěli montovat fotovoltaické panely a dodávat energii do sítě nebo našim klientům,“ doplnil.

Bývalou městskou čtvrť zničily záplavy v roce 1997

Contera Park Ostrava D1 vznikl na místě bývalé městské čtvrti, která utrpěla poddolováním, a nakonec ji zcela zničily záplavy v roce 1997. Město oblast po letech upravilo a připravilo pro průmyslovou zónu. Developera, kterému pak pozemky prodalo, vybralo v tendru.