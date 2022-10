Ve Špindlerově Mlýně šla k zemi budova, která dala obci jméno. Podle úřadu bez povolení

„Špindlerův Mlýn přišel o budovu, která mu dala jméno, právě na tomto místě stál mlýn mlynáře Špindlera, v němž místní horalé sepisovali žádost do Vídně, aby jim císařpán povolil zřídit kostel,“ připomněl historik Jiří Louda z Krkonošského muzea.

Majitel stavby: Začaly padat stropy

Na místě nyní už zbourané budovy býval později hotel, ozdravovna a hospoda. Památkově chráněná ale nebyla. Objekt v posledních letech chátral, provoz Špindlerovská hospoda ukončila loni v srpnu. Současný vlastník, společnost Projekt centrál, zažádal stavební úřad o povolení k demolici. Opíral se o posudek statika.

„Myslím si, že to je určitě rok. Když to zhlédl statik, rozhodl, že se to musí okamžitě odstranit, protože uvnitř začaly padat stropy,“ říká předseda představenstva Projektu centrál Tomáš Kapoun.

Úřad: Nestihli jsme demolici zastavit

Vedoucí špindlerovského stavebního úřadu Miroslava Šmahelová potvrdila, že žádost přijali, kdy ale říci odmítla. Ze zákona má úřad na posouzení maximálně devadesát dní. Demolice je podle Šmahelové nezákonná. „Stavební úřad buď vydá povolení, nebo nařídí odstranění stavby, to je v mezích zákona, ale pouhý statický posudek k odstranění stavby nestačí,“ upozorňuje.