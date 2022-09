Celníci na D2 zajistili skoro tunu tablet, šlo by z nich vyrobit 80 kilogramů pervitinu

Celníci minulý týden zajistili ve voze kontrolovaném na dálnici D2 tři čtvrtě tuny tablet s obsahem efedrinu pro výrobu pervitinu. Je to největší záchyt na jihu Moravy minimálně za 25 let. Z daného množství by bylo možné vyrobit až 80 kilogramů pervitinu. Policie v souvislosti s tím obvinila dva lidi, oba jsou ve vazbě a v případě prokázání viny jim hrozí až dvanáct let vězení.