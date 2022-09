Ve Zlíně vytvoří ANO koalici s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů. O spojení se STAN budou jednat

Zatímco primátor a lídr ANO Jiří Korec řekl, že otázka zapojení STAN do koalice je ještě otevřená, podle lídra ODS Tomáše Goláně k tomu není důvod.

„Máme 27 mandátů z 41, to je poměrně silné. Nevidím vůbec žádný důvod, proč bychom k tomu měli STAN brát. Samozřejmě si s nimi promluvíme, mají tři mandáty, zeptáme se jich, co nabízí, co by si představovali. Ale myslím, že není reálné, že by s námi šli do koalice,“ řekl Goláň. Podle něj jde o názor celého trojbloku.

Koalice by podle Goláně mohla být sestavena velmi rychle, do konce příštího týdne by se mohla začít rýsovat koaliční dohoda. Rozdělení funkcí, radních a náměstků je však podle něj ještě předčasné.