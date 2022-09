Od otravy Bečvy uplynuly dva roky, o viníkovi stále není jasno

Bezprostředně po havárii slibovali zástupci státu sérii opatření na tuzemských řekách, aby se podobná nehoda v budoucnu buď neopakovala, nebo aby ji bylo možné zvládnout rychleji a účinněji, než tomu bylo v případě otravy Bečvy.

Jedním z mála provedených opatření je otevření monitorovací stanice u Lhotky nad Bečvou, která nepřetržitě kontroluje kvalitu vody v řece.

Dosavadní online výsledky podle odborníků zatím žádné další ohrožení Bečvy neukázaly. „Výsledky jsou velice uspokojivé. Zatím se na Bečvě nic nestalo. Funguje to jako takový policajt. Znečišťovatelé si dávají zřejmě pozor,“ poznamenal Přemysl Soldán z ostravské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M.

Kvalitu vody hlídají i živé organismy. „V přístroji jsou schovány perloočky a jejich pohyb je sledován kamerou. Pokud by k něčemu došlo, přístroj to detekuje velice rychle. My sledujeme, co se s perloočkami děje. Nemusí uhynout, stačí, když se začnou jinak chovat,“ popsal Soldán. Součástí zařízení je malý semafor, který ukazuje, jestli je voda v pořádku.