Královopolskými tunely jezdí řidiči už deset let. Stavba ale stále není zkolaudovaná kvůli hluku

Tunely jsou tvořeny dvěma dvouproudými raženými tubusy o délce 1237 a 1258 metrů, součástí stavby bylo devět mostů o délce 876 metrů. Stavba trvala více než šest let, realizovaly ji společnosti OHL-ŽS, Metrostav a Subterra. Tunely byly vybudovány v rizikovém podloží, na povrchu je hustá zástavba.

Dosud ale fungují ve zkušebním provozu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo od letošních Velikonoc v okolí křižovatky Hradecké a Žabovřeské ulice snížit rychlost z osmdesáti na šedesát kilometrů za hodinu. Jde o poslední krok, který by měl přispět k tomu, aby tunely mohly být po deseti letech zkolaudovány.

Tichý asfalt a snížení rychlosti

Rychlost se snižuje kvůli tomu, že jsou stále překračovány hlukové limity, a kvůli tomu stavební úřad dosud nevydal souhlas s kolaudací. „Děláme vše pro to, abychom limity splnili a kolaudaci získali. Loni jsme položili na vozovku tichý asfalt. Toto opatření ke snížení hlukové zátěže značně pomohlo, nicméně ještě k překračování limitů dochází. Snížení rychlosti je pravděpodobně poslední možností, jak hluk snížit,“ uvedla letos v dubnu v tiskové zprávě mluvčí brněnského závodu ŘSD Lucie Trubelíková. Silničáři také postavili speciální protihlukové stěny a územní valy.

Silničáři věří, že na podzim už měření vyjde tak, aby hygienici vydali kladné stanovisko a kolaudaci umožnili. „Měření budeme provádět v průběhu září. Z důvodu hackerského útoku na Ředitelství silnic a dálnic došlo bohužel ke zdržení termínů zahájení výběrových řízení na zhotovitele staveb, včetně realizace měření hluku. To bylo původně plánované na září,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zvyknout si

Hluk trápí hlavně obyvatele domů podél ulic Hradecká a Žabovřeská. Právě v jejich bytech budou čidla. Někteří si na nekončící rámus stěžují, jiným nevadí. „Co vím, když se to stavělo, tak samozřejmě ten ruch byl, ale od té doby, co je to finální, tak jsem na to neslyšela nějaké stížnosti,“ uvedla místní obyvatelka Daniela Svatoňová. „Já osobně jsem si na to za ta léta zvykl. Máte to jak pomalu vzdálené šumění moře,“ řekl s nadsázkou Pavel Čermák.

Pokud měření stále ukážou vysokou úroveň hluku, bude tunel dál potřebovat od úřadů výjimky pro provoz. Další možnosti, jak hluk snížit, už podle Ředitelství silnic a dálnic nejsou možné.