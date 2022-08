Rotunda, která stála na Starém Brně, možná pocházela už z období Velké Moravy, naznačují výzkumy

Některé artefakty pocházely zřejmě z 9. století

V posledních letech se odborná obec přikláněla spíš k datování do období počátků přemyslovské vlády na Moravě. Archeologové ale našli několik artefaktů datovatelných do devátého století, tedy do období Velkomoravské říše. Většina vykopávek však spojovala počátky osídlení Starého Brna až s obdobím 10. až 12. století, kdy měla podle převažujících názorů vzniknout také rotunda.

Velké knižní Dějiny Brna ji označují za „nejstarší prokázaný povelkomoravský kostel na Moravě“ a její stavbu spojují s počátky zdejšího přemyslovského panství. Památkový katalog uvádí jako dobu vzniku přelom 10. a 11. století.