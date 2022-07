V Krnově voda, v Úvalně téměř nic. Kvůli polským turbínám je řeka Opava skoro vyschlá

Zatímco řeka Opava v Krnově má vody zhruba pod kolena, v Úvalně, což je o tři kilometry dál, už není skoro žádná. Koryto řeky je poškozené, nejsou v ní skoro žádní živočichové a dochází k vysychání půdy v okolí.

Hydrologové hovoří o „ukradené řece“. Voda mizí v náhonu s turbínami na polské straně, vrací se až za několik kilometrů. „Dozvěděl jsem se to od rybářů minulý týden, protože tam nejezdím každý den. Byl jsem se podívat a jsem v šoku. Opravdu ve velkém úseku řeky neteče žádná voda,“ popsal situaci starosta Úvalna Radek Šimek (nestr.).

„Naprostý laik tady vidí, že na přelivné hraně jezu neteče absolutně nic, je to suchá hrana,“ reagoval vedoucí hydrologie ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jan Unucka. Přitom podle odborníků by řekou mělo protékat kolem pěti set litrů vody za sekundu. „Při měření jsme zjistili průtok šestnáct litrů za vteřinu. To si můžete představit jako dva ne úplně naplněné kýble vody, které tam protečou,“ dodal Unucka.

Problém řeší Povodí Odry i kraj

O chybějící vodě v řece Opavě se Povodí Odry dozvědělo v průběhu léta a informovalo krajský úřad v Ostravě. Ten dostal podnět také od občanů. „Krajští úředníci situaci ověřili a postoupili ji na ministerstvo životního prostředí jakožto příslušný nejvyšší vodoprávný úřad,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Moravskoslezského kraje nikola Birklenová.

„Ministerstvo životního prostředí bezprostředně zahájí jednání s polskou stranou na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství,“ reagoval na dotaz ČT mluvčí resortu Ondřej Charvát.