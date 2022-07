Demolice vepřína v Letech začne už příští týden. Vznikne tam Památník holocaustu Romů

„Nacistický totalitní systém Romy téměř vyvraždil. Totalitní komunistický režim se postaral, aby památka obětí Romů byla zapomenuta: místo tragédie v Letech bylo dokonce překryto vepřínem,“ prohlásil tehdy Havel. „Učme se naslouchat Romům, porozumět jim, opusťme přesvědčení, že my jako většina v této společnosti jsme měřítkem všech hodnot a náš životní způsob a námi vyznávané hodnoty normou pro všechny.“

V červnu 1998 se k témuž projektu vyjádřil i tehdejší předseda sociální demokracie a nadcházející premiér Miloš Zeman , když prohlásil, že by pro něj byla „zanedbatelnou položkou i údajně požadovaná částka 600 milionů korun na vybudování památníku obětem českého – zdůrazňuji českého – teroru vůči romským spoluobčanům“.

Od druhé poloviny devadesátých let se budoucnost zemědělského areálu už jen neustále odsouvala, byť se k ní vlády i její úředníci nadále často vyjadřovali: k Letům se hlásily kabinety Václava Klause (ODS), Josefa Tošovského (nestraník) i Jiřího Paroubka (ČSSD), za stěžejní věc označili odstranění vepřína a vybudování důstojného pietního místa v roce 1999 prezident Václav Havel i ministr pro lidská práva Michael Kocáb (za Zelené).

V květnu 2005 vyvolal rozruch prezident Václav Klaus . Krátce poté, co Evropský parlament vyzval Prahu ke zrušení vepřína, prohlásil v novinovém rozhovoru, že tábor nebyl „koncentrační tábor v tom slova smyslu“ a že nebyl určen pro Romy, ale „pro ty, kteří odmítli pracovat“. Prezidentova slova vyvolala pobouření v řadách romských organizací i politiků, variace Klausova výroku měla ale v budoucnu od českých politiků zaznít ještě několikrát (viz níže).

V dubnu 2007 tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek (ODS) otevřeně uvedl, že na přemístění vepřína nebude mít vláda peníze. Podobně se o pět let později vyjádřil i jeho stranický nástupce Petr Nečas a také současný premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v květnu 2014 uvedl, že desítky milionů korun, které by byly zapotřebí na likvidaci a postavení nového vepřína, by měly být využity třeba na vzdělávání romských dětí a na zlepšování sociálních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách.