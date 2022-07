Po pětileté pauze se v Hluku konala Jízda králů

„Připravoval jsem se na to, že to bude dlouhé a budu mít v puse růži,“ uvedl Šuránek, který letos zastal roli krále. Podotkl, že se těšil a před začátkem nebyl nervózní. Ani jízdy na koni se nebál. „Jezdil jsem už dřív. Kamarádka má koně, takže jsme jezdili, trénovali,“ dodal.

V Hluku jel v čele král, který se původně na roli připravoval již předloni. Byl oblečený podle zvyklostí do dívčího kroje. Doprovázela jej družina jezdců na bohatě zdobených koních.

Králův dům byl před jízdou slavnostně vyzdobený, návštěvníkům rodina nabízela koláčky i slivovici. Když přijela o krále požádat družina, přihlížely stovky lidí. Poté byl další ceremoniál před hluckou tvrzí, při kterém starostu žádá o povolení konat jízdu králů. Jezdci projížděli hlavními ulicemi města a vyvolávali různá hesla.

Pro Šuránkovu rodinu je ctí, že syn byl vybrán za krále. „Je to obrovská událost a čest pro celou rodinu. Pro nás je to víc než svatba,“ řekla králova matka Michaela Habartová. Rodina je podle ní ráda, že se jízda mohla uskutečnit bez omezení, přestože na ni museli čekat. „Pořád jsme nevěděli, co bude. Ale jsme radši, že když už jízda bude, tak s plnou parádou,“ uvedla Habartová.