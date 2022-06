Obyvatelé Břeclavska budou muset omezit odběr pitné vody, aby stačila i pro obce s nekvalitním zdrojem

Suchomelovi z Hustopečí na Břeclavsku mají za domem malou zahradu, studnu nemají, ta se snaží zachytávat dešťovou vodu do nádob. „Napršelo nám tam už devět set litrů vody. Barel je tisícilitrový, tak to nám snad na to zalévání postačí,“ doufá Mária Suchomelová.

Vystačit teď musí na celé léto. Od konce června totiž vodohospodáři doporučili omezení užívání pitné vody. To znamená zákaz zalévání nebo napouštění bazénů. „My se uskromníme a dětem prostě ten bazének na léto nenapustíme,“ řekla Suchomelová. Omezení potrvá tři měsíce. Kromě Hustopečí i v dalších dvaceti okolních městech a obcích.

V Bořeticích takové opatření za poslední roky nepamatují. Část z nich spoléhá na zásoby ve studnách. „Z obecního nebo městského řádu nepoužíváme pro venkovní účely vůbec nic,“ řekl obyvatel Bořetic František Kobza.

Voda je potřeba pro Pasohlávky a Pohořelice

Voda z této oblasti musí být z preventivních důvodů k dispozici i lidem z okolí Pasohlávek a Pohořelic. Už téměř rok jim totiž z kohoutků teče voda s nadměrným množstvím dusičnanů, která je nevhodná pro děti a těhotné ženy. „Chceme zabránit tomu, aby voda byla spotřebována na účely, které nejsou prioritní. Chceme mít dostatek vody pro Pasohlávecko,“ řekl ředitel Vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.