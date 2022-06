Na Frýdecko-Místecku odklízejí následky přívalových dešťů. O víkendu by už pršet nemělo

Přívalové deště na Frýdecko-Místecku začaly ve čtvrtek večer po šesté hodině a byly provázeny silnými blesky. Bouřit přestalo až kolem desáté hodiny. Hasiči odčerpávali vodu ze sklepů a podchodů, nejhorší situace byla v okolí od Staříče a Olešné, kde místy spadlo až sto milimetrů srážek.

„To se nedá popsat, jak to bylo rychlé. Během pár minut to bylo všechno zatopené. Tady bylo až metr sedmdesát vody,“ ukázal místní zahrádkář Tomáš Sýkora. Škodu odhaduje na sto padesát tisíc. „Snad to nebude víc, uvidí se, co bude ještě třeba udělat,“ dodal. Postižení byli i další. „Sousedovi to úplně zničilo bazén,“ dodal Sýkora.