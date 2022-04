Brno schválilo směnu nemovitostí, díky které se bude moci začít stavět dlouho plánovaný koncertní sál

Zastupitelé Brna schválili směnu nemovitostí s vlastníkem hotelu International. Odblokuje se tak plánovaná stavba Janáčkova kulturního centra. Město získá pozemek s bývalou trafostanicí poblíž koncertního sálu a pozemek se schodištěm, firma HIB Development jako vlastník hotelu za to dostane čtyřpodlažní budovu ve Starobrněnské ulici a městu doplatí přes 39 milionů korun. Stavba by mohla začít v září a potrvá zhruba do poloviny roku 2025.