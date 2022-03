Šéfredaktorka kyjevské televize našla dočasný domov na jihu Čech. Se synem cestovala pět dnů

Před válkou na Ukrajině uprchla do Česka i šéfredaktorka kyjevské televize Dina Zelanskaja spolu se svým čtyřletým synem. Město Irpiň opustili po útoku ruských jednotek. Po dlouhé cestě přes Ukrajinu a Slovensko našli azyl u jedné rodiny na jihu Čech. Pro zkušenou žurnalistku to byla jedna z nejtěžších misí v životě. Z Irpině do bezpečí cestovali celkem pět dnů.