Elektrárna Chvaletice zatím nebude omezovat dodávky elektřiny a tepla kvůli zrušení emisní výjimky

Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě zrušila výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, kterou udělilo ministerstvo životního prostředí. Podle ekologických organizací Hnutí Duha a Greenpeace, které ji soudně napadly, by provozovatel elektrárny, společnost Severní energetická, měl začít plnit emisní limity platné od srpna loňského roku, nebo přerušit provoz až do vydání nového pravomocného rozhodnutí o sporné emisní výjimce.

Elektrárna žádala o zachování limitů na osm let

Soud podle ekologických organizací uvedl, že nebylo prokázáno, že by provozovatel potřeboval ke snížení emisí šest let. V rozsudku se vyjádřil, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, delší doba trvání by nebyla v souladu s požadavkem zákona o integrované prevenci a s obecným principem práva, že výjimky musí být vykládány vždy restriktivně.

Zároveň se žádost o výjimku vrátí k dalšímu projednání krajskému úřadu Olomouckého kraje, který bude při novém rozhodování o výjimce vázán právním názorem soudu.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.