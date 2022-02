Začala stavba dálnice D3 mezi Třebonínem a Kaplicí. Úsek má být hotový za dva roky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo v pátek stavět část dálnice D3 Třebonín–Kaplice za 1,87 miliardy korun bez DPH. Úsek dlouhý 8,6 kilometru chce stát zprovoznit koncem roku 2024. Celá dálnice D3 by pak měla být hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2025. Státní fond dopravní infrastruktury má teď na stavbu dálnic a silnic I. tříd tři miliardy korun, uvedli zástupci ŘSD, fondu a ministerstva dopravy.