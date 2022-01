Raketoplán, mimozemšťané nebo znamení zvěrokruhu. Pustevny opět zdobí sochy z ledu

Návštěvníci Pusteven v Beskydech mohou od soboty opět vidět desítky ledových soch. Letošními tématy jsou vesmír a znamení zvěrokruhu. Už od rána na jedno z nejnavštěvovanějších míst Beskyd mířily stovky lidí a před vstupem do speciálních stanů se sochami si návštěvníci museli vystát dlouhé fronty. Sochy budou vystaveny do doby, než roztají, podle pořadatele by to mohlo být aspoň měsíc.