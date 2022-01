Stavba nové trati na okraji Olomouce zavře rušnou křižovatku. Zastaví se i tramvaje v centru

Stavba nové tramvajové trati z centra Olomouce na sídliště Nové Sady v pondělí výrazně zkomplikuje dopravu. Úplně se uzavře křižovatka ulic Schweitzerova, Zikova a Jeremiášova. Jinými trasami budou muset jezdit auta i autobusy MHD. V pondělí navíc začne i další omezení v dopravě. Kvůli napojení tramvajové trati a okolních ulic na nový most přes řeku Moravu se zastaví tramvaje na páteřní trati vedoucí centrem Olomouce. Výluka bude trvat až do ukončení prací na mostě, tedy do poloviny roku.