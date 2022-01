Cestující v Českých Budějovicích si připatí za jízdenky. Důvodem jsou vyšší náklady i epidemie

„Překvapilo mě to,“ reagoval na zdražení cestující Jiří Bačkora. Dodal, že pokud by měl jet jen krátký úsek, zamyslí se nad tím, že by šel pěšky. „Když je to dál, tak si zkrátka tu dvacetikorunu zaplatím,“ řekl s tím, že hromadnou dopravu bude využívat nadále. Cestující Božena Hilgartová zdražení považuje za logické. „Cena energií, nafty, bezinu stoupá, to se nedá nic dělat,“ podotkla.

Vyšší platy pro řidiče

Dopravní podnik v Českých Budějovicích se už delší dobu potýká také s nedostatkem řidičů. Podle Smudkové jim vyšší ceny jízdného umožní zvednout platy. „Od ledna letošního roku dosáhnou platy řidičů navýšení o deset procent proti loňskému roku,“ vyčíslila. Dodala, že dopravní podnik by rád přijal ještě deset řidičů. „Dalších deset se připravuje v naší autoškole,“ řekla.

Cestující s novým rokem čekají i další změny. Nově budou moci využívat odbavovací systémy, které jsou nainstalovány ve vozech. „Umožňují nakoupení jízdného přímo po nastoupení do vozu,“ přiblížila Smudková.