Začala stavba dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Ekologové plánují žalobu

„Budeme rozporovat především podmínky závazných stanovisek, které podle nás nejsou kvalitní a je potřeba je zpřísnit. Hlavní spor je o paragraf 23 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, který umožnil vydat nové závazné stanovisko EIA bez účasti veřejnosti, takže to tam budeme také namítat jako právní problém,“ zdůvodnil Patrik.

Ministerstvo podle ekologů dostatečně nedefinovalo účel stavby. Organizace navrhovaly přezkum závazných stanovisek, které se týkají například zásahu do krajinného rázu.

Podle nedávného vyjádření ředitele zlínského pracoviště ŘSD Karla Chudárka by v prosinci měly začít zemní práce, jako jsou strhávání ornice a zakládání mostních objektů. První řidiči by se po novém úseku mohli projet koncem roku 2024. Pokud se ale ekologové kvůli dálnici obrátí na soud, může to podle něj práce znovu zdržet.

Dálnice má spojit střední a výhodní Moravu se Slovenskem

Dálnice D49 má ulevit tranzitní dopravě především v okolí Zlína. Výstavbu úseku z Hulína do Fryštáku zajistí sdružení společností Skanska, Eurovia, Metrostav, DSP a Porr. Náklady činí téměř 5,96 miliardy korun bez DPH.

Komunikace má v budoucnu spojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči na Vsetínsku a do slovenské Lysé pod Makytou. ŘSD stavbu tepny slavnostně zahajovalo už v září 2008. Zdržel ji však nedostatek peněz i připomínky ekologů.