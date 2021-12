Kvůli zdražování energií omezí brněnský dopravní podnik příští rok některé spoje

Omezení spojů v Brně byla vyvolaná tím, že extrémně zdražila elektřina. Dopravní podnik zaplatí příští rok téměř čtyřnásobnou cenu. Zdražil i plyn a nafta a podniku kvůli covidu ubyla část cestujících a snížily se tržby. „Zároveň jsme potřebovali peníze na zvýšení platů, protože letos jsme nezvyšovali,“ řekl generální ředitel Miloš Havránek. Celkově tyto položky vyčíslil na 435 milionů korun.

Podle dopravního ředitele Jana Seitla se podnik snažil omezovat spoje citlivě tak, aby ideálně cestující žádnou změnu k horšímu nezaznamenali. Na některých spojích kvůli prodloužení intervalu nasadí vozy či soupravy s vyšší kapacitou.

Přes úspory bude mít podnik ztráty

I se všemi omezeními počítá dopravní podnik příští rok se ztrátou 100 milionů korun. To je i případ linky 63, jejíž posilové spoje ráno ve špičce vezly obyvatele Chrlic až do centra. Od nového jízdního řádu sice do centra nepojedou, ale v Komárově se z nich stane linka 67, která přes centrum bude pokračovat dále do Jundrova.

Omezí se také provoz v sobotu a v neděli mezi 5:00 a 7:00, kdy budou nově jezdit noční autobusy. „V provozu však budou vybrané denní linky a cestující budou mít k dispozici u nádraží čtvrthodinový interval,“ řekl Seitl.

Skončí výluky tramvají, začne vlaková

Naopak skončí dvě velké výluky, a to tramvají na Tomkově náměstí, přes které zase budou jezdit tramvaje linky 4 až do Obřan a zajistí dopravu cestujících z centra na výlukové autobusy ve směru do Bílovic a do Adamova.

Od 12. prosince totiž nebudou jezdit žádné vlaky mezi Brnem a Blanskem. Druhou ukončenou výlukou bude otevření ulice Tuřanka ve Slatině, díky čemuž se vrátí na svou trasu linky 33 a 78.