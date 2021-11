Výstava připomíná víc než pětistovku studentů Masarykovy univerzity, obětí holocaustu

Trauma se přenášelo na další generace

Právě 16. listopadu uplynulo 80 let od prvního transportu z Brna do ghetta v Minsku. Domů se vrátila jen hrstka deportovaných. „Byl to transport smrti,“ řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Zdůraznil nutnost připomínat si oběti i hrdiny minulosti a bojovat proti xenofobii, antisemitismu i v současnosti.

Eva Yildizová z Židovské obce Brno zmínila, že z celých rodin často zbyli jen jednotlivci a trauma způsobené ztrátami, bolestí a strachem se přenášelo i do dalších generací. Připomínat si konkrétní jména a osudy pokládá Yildizová za jednu z cest, jak vychovávat společnost k toleranci a respektu k jinakosti.

Dokumentární cyklus Brno–Minsk

Na Masarykově univerzitě studovali za první republiky mnozí cizinci, mezi nimi i Židé, třeba z dnešního Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, Polska a Pobaltí. Koncem 30. let začali židovští studenti i pedagogové čelit restrikcím, nakonec museli univerzitu opustit.

Dvoudenní dokumentární cyklus Brno–Minsk nepřipomíná jen transporty brněnských Židů do Běloruska v listopadu 1941. Pozornost věnuje také současné situaci a Bělorusům, kteří našli nový domov v Česku. Mezi nimi jsou i studenti, kterým Masarykova univerzita nabídla speciální stipendia. Akce vyvrcholí 17. listopadu večer debatou o nesvobodě v současném Bělorusku.